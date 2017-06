Dragh gu bheil sgudal ga thilgeil air falbh ann an Tiriodh

Tha cuid ann an Tiriodh a' cumail a-mach gu bheil daoine a' tilgeil às sgudail ann an àiteachan nach bu chòir dhaibh, air sgàth 's mar a dh'atharraich Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid cho tric 's a tha iad a' togail sgudal an eilein.

Tha Comhairle Choimhearsnachd Thiriodh ag iarraidh gun deadh an t-ionad ath-chuairteachaidh a chumail fosgailte nas fhaide, agus barrachd bhionaichean a chuir air feadh an eilein airson ath-chuairteachadh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.