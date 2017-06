Thèid crann-ola air an deach obair mhòr a dhèanamh ann an Gàradh Àranais bho chionn 27 bliadhna a thoirt as a chèile ann a Sealtainn.

Tha am Buchan Alpha air a bhith a' tarraing ola as a' Chuan a Tuath bho 1981, agus thairis air na bliadhnaichean 's iomadh eileanach a fhuair cosnadh air bòrd.

Tha Aonghas Dòmhnullach a' toirt sùil air ais air eachdraidh a' chlàir.