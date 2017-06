Tòrradh Eilidh NicLeòid

Cha dìo-chuimhnich sinn a chaoidh nighean a bha a cheart cho breagha na coltas agus a bha i na nàdar agus bidh i òg gu brath nur cridhe.

Briathran phàrantan Eilidh NicLeòid a chaidh a thiodhlaigeadh ann am Bhatarsaigh Diluain.

Bha i am measg 22 neach a chaill am beatha ann an ionnsaigh cheannairc air Arena Mhanchester.

Nochd na ceudan dhaoine airson luaidh a dhèanamh oirre, agus co-fhaireachdain a nochdadh dhan teaghlach aice, aig aifreann le Eilidh aig a crìdhe.