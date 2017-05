Laura Nic an t-Saoir fhathast ìosail san ospadal as deidh an ionnsaigh cheannairc

Dhearbh pàrantan an deugaire à Barraigh, Laura Nic an t-Saoir, a chaidh a fìor dhroch leòn san ionnsaigh cheannairc ann am Manchester, gu bheil i fhathast ìosal san ospadal.

Chaill caraid Laura, Eilidh NicLeòid, a beatha san ionnsaigh 's iad aig a chuirm-ciùil oidhche Luain.

Thug pàrantan Laura taing don a h-uile duine a th' air a bhi toirt taic dhaibh.

Tha Teàrlach Quinnell ag aithris...