Manifesto a' Phàrtaidh Thòraidhich

Tha Prìomhaire Bhreatainn, Theresa May, air "riaghaltas dhan mhòr-shluagh a choileanadh feumalachdan mòr-shluagh Bhreatainn" a ghealltainn.

A' foillseachadh manifesto nan Tòraidhean, thuirt a' Bh-Ph. May gu bheil eaconamaidh làidir agus aonta Bhrexit nam fìor phrìomhachasan.

Ao-coltach ri 2015, chan eil gealltanas sa mhanifesto nach tèid a' chìs chosnaidh no Àrachas Nàiseanta àrdachadh, agus tha atharraichean mòra san amharc a thaobh cùraim shòisealta ann an Sasainn.

Bhiodh aig daoine luach còrr is £100,000 rin cùram fhèin a phàigheadh - ach dh'fhaodar dàil a chur air sin a' phàigheadh gu an dèidh am bàis.

Thèid an dòigh sa bheilear a' tomhas luach dhaoine airson cùram sòisealta atharrachadh gus luach an cuid dachaigh a thoirt a-steach.

Chuir ceannard nan Làbarach Jeremy Corbyn às leth nan Tòraidhean gun robhar a' moladh "cìs air seargadh-inntinn".

A' bruidhinn aig foillseachadh a' mhanifesto ann an Halifax, thuirt a' Bh-Ph. May: "Feumaidh sinn an cothrom seo a ghabhail gus mearatocrasaidh a thogail ann am Breatainn. Tha e a' ciallachadh dùthaich a dhèanamh de Bhreatainn a tha ag obair, chan ann dhan bheag-chuid bheartach a-mhàin, ach dhan a h-uile duine."

Thuirt i gu bheil còig prìomhachasan aca: eaconamaidh làidir, aghaidh a chur ri buil Bhrexit agus an saoghal chaochlaideach, a dhol an sàs ann an sgaraidhean sòisealta "maireannach", dèiligeadh ris na dùbhlain a tha an lùib mòr-shluagh a tha a' fàs nas sine, agus "feum a dhèanamh de theicneòlasan ùra, adhartach".

Cuideachd sa mhanifesto:

Am buidseat a chothromachadh ro 2025

Cha tig àrdachadh air VAT - ach a' cur às do ghealltanas 2015 nach deadh a' chìs chosnaidh no Àrachas Nàiseanta àrdachadh

An turastal bith-beò nàiseanta àrdachadh gu 60% den làn-thuarastal chuibheasach ro 2020

An àireamh de dh'inimrichean a tha a' tighinn dhan RA ìsleachadh gu na deugachadh mhìltean gach bliadhna

Ìre caitheamh-airgid an NHS àrdachadh co-dhiù £8bn thairis air an ath chòig bliadhna

Gealltanas nach tèid referendum air neo-eisimeileachd na h-Alba a chumail gus am bi pròiseas Bhrexit coileanta

An taic-airgid airson connadh a' Gheamhraidh a stad dha peinseannairean a tha nas fheàrr dheth - an-dràsta, tha a h-uile peinseannair airidh air sùim eadar £100 agus £300 gach geamhradh

£4bn a bharrachd a chosg air sgoiltean Shasainn ro 2022 - cuid den airgead a' tighinn bho bhith a' cur stad air biadh sgoile an asgaidh do chloinn bheaga ann an Sasainn

Cuir às den chasg air sgoiltean gràmar ùra a chur air chois

Ceumannan a thaobh inimreachais, leithid iarraidh air companaidhean an tuilleadh airgid a phàigheadh ma bhios iad airson inimrichean a thoirt a-steach dhan dùthaich airson a bhith ag obair an seo

Chaidh faighneachd dhan Bh-Ph. May co-dhiù an robh na planaichean aice nan comharra gu bheilear a' gluasad air falbh bho phoileasaidhean nan Tòraidhean sna beagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh, gu sònraiche poileasaidhean Mhairead Thatcher.

Thuirt i: "B' e Tòraidh a bh' ann an Mairead Thatcher, 's e Tòraidh a th' annamsa, 's e manifesto Tòraidheach a tha seo."

Neo-chùramach

Tha na Làbaraich a' cumail a-mach gu bheil na Tòraidhean air còrr is 50 gealltanas a bhriseadh san dà bhliadhna a dh'fhalbh, a thaobh inbhean bith-beò, cosgaisean NHS, maoineachadh sgoile agus an easbhaidh, agus nach gabh earbsa a chur annta.

Thuirt Ed Davey, às leth nan Lib-Deamach: "Tha e soilleir, le May, mar as motha a tha a dhìth ort, 's ann as motha a tha thu a' pàigheadh. Tha Theresa May a' gabhail brath air teaghlaichean, a' toirt biadh sgoile bho cuid a chloinn bheaga agus na dachaighean bhuapa an dèidh am bàis."

Image copyright Science Photo Library Image caption Tha atharraichean mòra san amharc a thaobh cùraim shòisealta ann an Sasainn.

A rèir an SNP, tha Theresa May airson an "stàit shochairean a thoirt às a chèile agus na planaichean neo-chùramach aca fhèin airson Brexit cruaidh a phutadh, a' cur obraichean, airgead-seilbhe agus beò-shlaintean an cunnart".

Thuirt am Pàrtaidh Uaine gun toireadh na h-atharraichean ann an cùram sòisealta buaidh air daoine nach eil cho math dheth, agus gu bheil an iomairt gus inimreachais a lùghdachadh "an-iochdmhor".

A rèir Plaid Cymru, 's e "liosta mhiannan do dh'aon duine sa chiad" a th' anns a' mhanifesto - na beagan dhaoine a tha math dheth.