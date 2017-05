Brexit: Lib-Deamaich a' gealltainn referendum air aonta Bhrexit

Image copyright PA

Tha na Libearalach Deamocratach air dàrna referendum air aonta Bhrexit a chur aig teis-meadhan a' mhanifesto aca airson an taghaidh, ag ràdh gun toireadh e "am facal mu dheireadh do mhuinntir Bhreatainn".

Bheireadh a' bhòt air aonta dheireannach Bhrexit roghainn do dhaoine fuireach anns an EU.

Thuirt na Lib-Deamaich cuideachd gun gabhadh £1bn a thogail tro cleachdadh chainb a dhèanamh laghail, agus cìsean a chur air cainb.

Tha iad cuideachd ag amas air òigridh, a' tabhann pasaichean-bus agus cuideachadh le taighean a cheannach dhaibh fhèin.

Gus pàigeadh airson nan gealltanasan, chuireadh iad àrdachadh de 1sg air a' chìs chosnaidh, thilleadh iad a' chìs chorparra gu 20%, chuireadh iad às do chuibhrinn cìse do chàraidean pòsta, agus dh'ìslicheadh iad an ìre aig a bheil a' chìs-oighreachd a' tighinn gu buil.

Thuirt na Lib-Deamaich, a bha o chionn fhada ag iarraidh gun deadh cleachdadh chainb a dhèanamh laghail, gun cuireadh iad cìs air an droga agus, aig a' cheann thall, gum faicear sàbhalaidhean a thaobh obair nam Poileas.

Eaconamaidh

A thaobh na h-eaconamaidh, thuirt am pàrtaidh gun cumadh iad cosgaisean làitheil cothromach agus, aig a' cheart àm, gun toireadh iad lùghdachadh air fiachan nàiseanta mar chuid den GDP.

Chan eilear ge-tà, a' gealltainn cùr às do chìsean oileanach - chur am pàrtaidh cùl ris a' ghealltanas sin nuair a chaidh iad an co-bhann leis na Tòraidhean ann an 2010.

Anns a' mhanifesto, thuirt am pàrtaidh gun robh àireamh nan iarrtasan airson nan oilthighean air a dhol am meud on a chaidh siostam "na bu chothromaiche" a chur air chois leis a' cho-bhanntachd.

Le bhith a' gealltainn dàrna referendum air aonta Bhrexit, tha na Lib-Deamaich ag amas gu mòr air feadhainn a bhòt airson fuireach ann an referendum an Aonaidh Eòrpaich.

Tha am pàrtaidh a' creidsinn nach eil roghainn eile ann cho math ri ballrachd san EU, agus gum bithear deònach strì a dhèanamh airson fuireach, a' cur às do Bhrexit.

Thuirt Ceannard a' phàrtaidh, Tim Farron, gu bheil Breatainn ann an èiginn agus gur iad na Lib-Deamaich an aon phàrtaidh a bheireadh dòchas dhan dùthaich.

Roghainn

A' bruidhinn mu Bhrexit, thuirt e: "Seo an t-sabaid as motha airson àm ri teachd ar dùthcha ann an ginealach.

"Tha na Libearalaich Dheamocratach airson 's gum bi roghainn agaibhse mun àm ri teachd agaibhse," thuirt e.

"Bu chòir cothrom a bhith agaibhse ur beachd a thoirt air aonta Bhrexit ann an referendum. Mura còrd an aonta ribh, bu chòir cothrom a bhith agaibh a dhiùltadh agus roghnachadh fuireach san Roinn Eòrpa."

Tha am pàrtaidh, a bh' ann an co-bhann leis na Tòraidhean eadar 2010 agus 2015, an dòchas adhartas a dhèanamh an dèidh taghadh 2015, nuair a chaill iad cha mhòr 150 seat gus nach robh aca ach ochdnar BhP. Tha iad air a ràdh nach eil ùidh aca a dhol ann an co-bhann ri pàrtaidh sam bith eile an dèidh taghadh na h-ath-mhìos.

Tha iad a' gealltainn cuideachd sochairean taigheadais a thilleadh gu daoine òga eadar 18-21 bliadhna de dh'aois. Chaidh an t-sochair sin a ghearradh às leis an Riaghaltas sa Ghiblean, suidheachadh a dh'fhaodadh, a rèir nan Lib-Deamach, buaidh a thoirt air suas ri 18,000 neach agus an àireamh de dhaoine gun dhachaigh àrdachadh.

Mar phàirt den tabhartas aca, bheireadh iad cothrom do dhaoine a th' ann an taigh air màl a bhith a' pàigheadh a-staigh gus taigh a cheannach taobh a-staigh 30 bliadhna.

Nochd am plana seo an toiseach ann an 2015.

Tha am Pàrtaidh Tòraidheach a' cur às leth nan Lib-Deamach gu bheil iad deònach taic a chur ris na Làbaraich ann an "co-bhanntachd mhì-rianail" agus gu bheil iad airson toradh referendum Bhrexit atharrachadh.