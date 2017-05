Rabhadh mu dhoctairean teaghlaich às dèidh Brexit

Image copyright PA

Chaidh rabhadh a thoirt seachad gum faodadh Alba còrr air 220 doctair teaghlaich a chall às dèidh Brexit, mura faigh iad cead fuireach anns an Rìoghachd Aonaichte.

Tha Colaiste Rìoghail nan Doctairean Teaghlaich air iarraidh air gach pàrtaidh poileataigeach gealltanas a thoirt seachad ron taghadh choitcheann gum faigh luchd-medigeach às an EU, a th' air a bhith ag obair am Breatainn, cead fuireach anns an dùthaich.

Tha an àireamh de dhoctairean teaghlaich ann an Alba air tuiteam thairis air a' cheithir bliadhna mu dheireadh, le 90 doctair teaghlaich nas lugha ann an-diugh.

Tha beachd air nochdadh cuideachd gum bi 800 a bharrachd a dhìth air Alba ron bhliadhna 2021.

Sin an t-adhbhar a tha Colaiste Rìoghail nan Doctairean Teaghlaich ag iarraidh air an ath riaghaltas aig Westminster co-dhùnadh gum faod doctairean teaghlaich às an EU, a tha ag obair an seo, fuireach anns an dùthaich.

Cunnart

Tha iad ag ràdh gu bheil 226 doctair teaghlaich às an EU ann an Alba, agus gum faodadh euslaintich a bhith ann an cunnart nam biodh aca ri falbh.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gun cosg iad leth-billean not a bharrachd air ionadan doctaireachd is slàinte thairis air an ath cheithir bliadhna, agus tha iad ag ràdh gu bheil e deatamach gun tèid na doctairean a th' ann a chumail agus gun tèid feadhainn ùra fhaighinn cuideachd.

Thuirt Rùnaire Slàinte na h-Alba, Shona Robison: "Tha a' mhì-chinnt mu thimcheall an Rìoghachd Aonaichte a bhith a' fàgail an EU air mòran dhùbhlain adhbharachadh a thaobh a bhith planadh airson àm ri teachd an NHS.

"Cha ghabh luach gu leòr a chur air an obair a tha daoine às an EU agus an EEA (Ceàrn Eaconamach na h-Eòrpa) air a bhith a' dèanamh. Tha dotairean, nursaichean agus luchd-cùraim bho air feadh na Roinn Eòrpa a' cuideachadh gus luchd-obrach a chumail nar ionadan doctaireachd, nar ospadalan agus nar dachaighean-cùraim."