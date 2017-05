An Taghadh

Gheall na Tòraidhean gun cuir iad smachd air prìsean gas agus dealain ma ghlèidheas iad anns na Taghadh Choitcheann. Tha Centrica, dham buin British Gas, ag ràdh ge-tà, gum faodadh cosgais nas àirde agus call cosnaidh tighinn às sin, leis nas lugha farpais anns a' ghnìomhachas. Tha an SNP cuideachd a-mach air cumhachd, agus gnìomhachas na h-ola agus a' ghas gu h-àraid, 's iad ag iomairt ann an Obar Dheathain an-diugh.

Cuiridh Jeremy Corbyn iomairt taghaidh a' Phàrtaidh Làbaraich air bhonn gu foirmeil le rabhadh gum bi iad cruaidh air feadhainn a tha a' seachnadh chìsean, ceannardan companaidh a tha a' pàigheadh tuarastail mhòir dhaibh fhèin, agus bancairean sanntach. Agus canaidh e ann an òraid ann am Manchester, nach fheuch na Làbaraich ri Breatainn a chumail anns an Aonadh Eòrpach. Thuirt fear-labhairt nan Lib-Deamach air Brexit, Nick Clegg, gu bheil briathran Mhgr Chorbyn a' dearbhadh gur iadsan an aon phàrtaidh a bheir dùbhlan dha na Tòraidhean.

Poilis Còmhdhail Bhreatainn

Bidh bhòt ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air plana a tha connspaideach airson Poilis Còmhdhail Bhreatainn ann an Alba a chur còmhla ri Poileas Alba. Seo a' chiad cheum gu ruige na Poilis a tha a' coimhead às dèidh na rèile a chur fo bhratach an fheachd Phoileas Nàiseanta. Tha Tòraidhean agus Làbaraich ag argamaid na aghaidh, ach tha dùil gum faigh am bile taic aig Holyrood.

Sandy Hamilton

Thàinig e am follais gun robh fear a chaill a bheatha ann an tubaist le speedboat air an deireadh-sheachdain fo chasaid mu dhràibheadh chunnartach a bu choireach ri bàs dithis sheann daoine. Chaidh corp Sandy Hamilton, a bha 35 bliadhna de dh'aois, agus a bhuineadh do cheann a tuath Shiorrachd Lannraig, a thoirt às a' mhuir far chladach Ghall-Ghàidhealaibh Là na Sàbaid.

Comhairle na Gàidhealtachd

Thuirt Mairead Davidson, ceannard nan Neo-eisimeileach air Comhairle na Gàidhealtachd, nach fheuch iad ri riaghladh beag-chuid leotha fhèin. 'S iad na Neo-eisimeilich a' bhuidheann as motha, le 28 ball, agus an SNP an uair sin le 22. Tha tuilleadh chòmhraidhean ann an-diugh airson buidheann riaghlaidh a stèidheachadh, ged nach tuirt an Comh. Davidson cò a b' fheàrr leatha ann an co-bhanntachd.

Stailc Òraidichean

Tha òraidichean aig colaistean na h-Alba air stailc an-diugh a-rithist 's iad a' gearain mu phàigheadh agus cùmhnantan obrach. Agus mura tig adhartas à còmhraidhean eadar an t-aonadh aca an EIS agus Colaistean na h-Alba an-diugh tha dùil ri stailc eile an-earrar, agus a-rithist an ath-sheachdain.