Bha seann sheòladairean agus feadhainn a bha roimhe san arm am measg na chruinnich airson Fèis Darna Cogaidh Loch Iù aig deireadh na seachdainn.

Seo a' chiad bhliadhna den fhèis a tha gu sònraichte a' coimhead ri sgeulachd nan Artaig Conbhoidh.

Bha cuid a bha ann am feachdan Breatannach, Aimeireaganach agus Ruiseanach an làthair, a thuilleadh air seòladairean òga às an Ruis.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich againne ann.