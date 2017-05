Fear a rinn 135msu air prìosan a sheachnadh

Tha fear a dh'aidich gun do ràinig astar 135msu air motor-baidhsagail air a' Ghàidhealtachd air binn prìosain a sheachnadh.

Chaidh Louis Rozier, 27, à Manachainn Rois, a chlàradh aig còrr is a dhà uidhir an astar cheadaichte air an A9 aig Caoldaraidh sa Chèitean 2016.

Chuala Cùirt an t-Siorraidh ann am Baile Dhubhthaich gun robh Rozier air smachd a chall air fhèin 'son beagan diogan is gun robh e gu mòr a' gabhail aithreachais.

Chaidh innse dhan chùirt gun toireadh binn prìosan buaidh uamhasach air a theaghlach is pàisde òg aige.

Chuir an Siorraidh Olga Pasportnikov binn 200 uair a thìde se sheirbheis sa choimhearsnachd air Rozier.

Chaidh casg dràibhidh 20 mìos air cuideachd.