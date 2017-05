Tha Urras Taigheadais Choimhearsnachdan Beaga na Gàidhealtachd air 50 taigh a thogail le sgeama fo am faigh daoine cothrom taigh a cheannachd àn dèidh màl a phàigheadh 'son ùine.

Tha an 50mh taigh ann am Flòdaigearraidh 'san Eilean Sgitheanach air a ghabhail mar-thà agus tha dà làraich eile aig an Urras san sgìre airson taighean eile.