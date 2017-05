Cunntadh a' dol

Tha an cunntadh air tòiseachadh ann an taghaidhean ionadail na h-Alba.

Thòisich an cunnadh ann an Arcaibh, far an deach bucais bhòtadh fhosgladh às dèidh 08:00m, le sgìrean eile a' tòiseachadh aig 09:00

Thèid 1,227 comhairlichean a thaghadh an-diugh anns an 32 sgìre chomhairle ann an Alba.

An turas mu dheireadh, ann an 2012, b' iad an SNP a fhuair an àireamh bu motha de bhòtaichean agus de chomhairlichean, ach is iad na Làbaraich a tha a' dìon na h-àireimh as motha de chomhairlean.

Tha aire air Glaschu, far am faodadh iad smachd a chall don SNP.

Tha dùil gun tèid iomadh tagraiche neo-eisimeileach a thaghadh uair eile ann an sgìrean na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Tha cuide de bhuilean air nochdadh, ach cha bhi fios againn cò bhios a' riaghladh ann am mòran sgìrean gus am bi cothrom aig na comhairlichean ùra còmhraidhean a chumail.