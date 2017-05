Image copyright Robert Melvin Image caption Chaidh fios a chur mun fhalaisgear eadar Loch an Inbhir agus Sulabheinn Oidhche Chiadian.

Tha luchd-smàlaidh a' dèiligeadh ri falaisgear an iar-thuath na Gàidhealtachd

Chaidh fios a chur air an t-seirbheis smàlaidh mun fhalaisgear eadar Loch an Inbhir agus Sulabheinn Oidhche Chiadian.

Tha sia carbadan-smàlaidh air a bhith a' strì ris an teine.

Dh'iarr na Poilis air daoine an rathad eadar Loch an Inbhir agus Inbhir Chirceig a sheachnadh gus an tèid innse gu bheil e sàbhailte.