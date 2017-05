Thòisich Cupa Jock Stein ann an Leòdhas Dimàirt.

'S iad an Rubha a tha a' dìon na tiotal anns an fharpais agus thòisich iad gu làidir a' toirt droinneadh eagallach do sgioba a' Bhac.

Cuideachd troimhe tha na Lochan agus an Taobh Siar ach 's iad an Rubha as motha a chuir de thadhail - mar a chì sinn an seo.