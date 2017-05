Tha buaidh an teine aig factaraidh lìn ann an Scalpaigh ga fhaireachdainn anns an sgìre.

Tha SEPA a' rannsachadh truailleadh bho pheant a bha ga stòradh ann.

Tha Fèis Eilean na Hearadh cuideachd air ionnstramaidean ciùil a bha gan stòradh ann a chall, 's tha iomart choimhearsnachd air tòiseachadh feuch an cuideachadh.

Tha Catriona NicIllinnein ag aithris.