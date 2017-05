'S dòcha gur e an siostam iasgaich ann an Nirrbhidh an dòigh air adhart airson a' ghnìomhachais ann an Alba.

Sin aon bheachd a nochd aig co-labhairt Iasgaich Chladaichean na h-Alba ann an Inbhir Nis Dihaoine.

Bha Brexit gu mòr air aire nan iasgairean.

Bha Seonaidh MacCoinnich aig a' cho-labhairt.