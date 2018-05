Chaidh am pàirt a bh' aig cluicheadairean iomain agus pìobaireachd anns a' chiad chogadh a chomharrachadh aig tachartas ann an Sruighlea air an deireadh sheachdain.

Bhathar a' toirt iomradh gu sonraichte air Maidsear na Pìoba Uilleam Labhraidh à Baile Chaolais a sgrìobh am fonn ainmeil Battle of the Somme.

Chaidh Andreas Wolff dhan tachartas...