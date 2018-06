Tha còrr air leth-cheud bliadhna bhon a dh'fhàg an trèana ma dheireadh stèisean Bhaile nan Granndach an Ear.

Ach tha obair a' dol a-nis gus an t-seann stèisean a leasachadh mar ionad chultarail.

Am measg na thathar an dùil a bhios ann, bidh cafaidh ann an seann charabadan-rèile agus taisbeanaidhean dhen na tha an lùib a bhith a' dèanamh fhèillidhean.

Tha Karen Elder ag aithris..