Oidhirpean dhotairean Mhuile fhàstadh fàiligeadh

Image copyright M J Richardson/Geograph Image caption Tha Muile air còig dotairean a chall thairis air an dà bhliadhna gu leth mu dheireadh.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gu bheil iad ag aideachadh nach eil na h-oidhirpean aca gus dotairean làn-ùine fhastadh ann am Muile thar an dà bhliadhna mu dheireadh air soirbheachadh.

Thuirt iad gu bhel iad a' coimhead ri diofar dhòighean air dotairean fhastadh fo chùmhnantan eadar-dhealaichte.

Tha seo an dèidh do dhragh èirigh san eilean, agus iad air còig dotairean a chall san dà bhliadhna mu dheireadh, 's nach bi air fhàgail ach aon dotair làn-ùine stèidhichte ann am Muile.