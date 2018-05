Bidh Ceann Loch Seile no a' Mhanachainn an aghaidh Bhaile Ùir an t-Slèibh san iar chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd.

Sa gheama eile, bidh Camanachd an Òbain an aghaidh Chaol Bhòid air neo Loch Abair

Chaidh an taghadh a dhèanamh aig a' BhBC ann an Glaschu Diluain.

'S iad Dòmhnall Caimbeul bho MG Alba agus Uisdean MacIllinnein a rinn an taghadh.

Thèid an dà gheama a chraoladh beò air BBC Alba.

Bidh iad ann air an 13mh is an 20mh den Lùnasdal.