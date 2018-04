Connspaid sa Chupa Amaitearachd

Image copyright Heckie Cormack Image caption Wick Groats a thog Cupa Amaitearachd na Gàidhealtachd 2015

Dh'fhàillig le tagradh a rinn an Taobh Siar an aghaidh Saints an Iochdair a thaobh Chupa Amaitearachd na Gàidhealtachd.

Rinn Saints an gnothach air an Taobh Siar 2-1 sa chiad chuairt den fharpais, ach bha an sgioba Leòdhasach den bheachd gun deach dithis chluicheadairean nach robh ceadaichte cluich a chleachdadh.

Choinnich comataidh smachdachaidh Cupa Amaitearchd na Gàidhealtachd air an deireadh sheachdain.

Cho-dùin iad leis nach deach innse do Saints san dòigh cheart fo riaghailtean na farpais gun robh cead aig na cluicheadairean cluich.

'S iad Saints mar sin a thèid air adhart chun na h-ath-chuairt far an cluich iad Thistle Inbhir Ùige.

Chaidh an tagahdh air fad a dhèanamh air an deireadh sheachdain.

Tha ceithir geamaichean as am bidh sgiobaidhean bho na h-eileanan.

Am Bac v Thistle Inbhir Ùige neo Saints an Iochdair

Baile a' Chnuic v An Rubha

Taigh Iain Ghròt v Na Lochan

Loch Nis v Athletic Stromness neo Juniors Phort Rìgh.