Eacarsaich mhòr airm gus tòiseachadh

Image copyright MOD Image caption Tha grunn uidheaman airm an sàs ann an Joint Warrior.

Bidh feachdan armaichte bho 14 dùthaich air a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan tron Ghiblean, airson na h-eacarsaich mhòir airm, Joint Warrior.

Tha an eacarsaich ga cumail dà thuras anns a' bhliadhna - as t-Earrach 's as t-Fhoghar.

Tòisichidh e air an 11mh den Ghiblean agus mairidh e chun an 23mh den mhìos.

Bidh 31 soitheach cogaidh 's bàt'-aigeann, 60 itealan agus mu 6,500 saighdear bho NATO an lùib na h-eacarsaich.

Buaidh nah-eacarsaich

Thuirt am Flt Lt. Guy Radcliffe bho RAF Inbhir Lòsaidh gum bi feachdan-adhair a' tighinn bho leithid Canada, a' Ghearmailt, Nirrbhidh, an Tuirc agus na Stàitean Aonaichte.

Thuirt e gu bheil an eacarsaich a' cur grunn dùbhlan mu choinneimh an ionaid - mar eisimpleir gum feum plèanaichean mòra a bhith a' tighinn 's a' falbh bhon raon-laighe ann, a th' air a dhealbh airson itealan nas lugha 's nas luaithe.

Tha an Cabhlach Rìoghail ag ràdh gum bi iadsan an sàs tron eacarsaich ann an uisgeachan an ear-thuath, an iar-thuath agus an ceann a tuath.

Tha iad ag ràdh gum bi a' mhòr-chuid dheth a' tachairt fada a-muigh gu muir, ach gum bu chòir do sheòladairean thoirt fa-near gum faodadh e buaidh a thoirt orra cuideachd.