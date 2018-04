Fireannach marbh an dèidh maoime-sneachda

Tha fireannach air bàsachadh, agus tha fear eile ìosal san ospadal an dèidh maoime-sneachda air Creig Mheagaidh.

Chunnacas a' mhaoim le sreapadairean eile agus sgiobannan teasairginn san sgìre.

Chaidh ceithir sgiobannan teasairginn chun na làraich, 25 mìle an ear-thuath air a' Ghearasdan mu 3:15 feasgar Diciadain.

Cha robh duine sam bith eile an sàs, agus chaidh an iomairt teasairginn a thoirt gu crìch.

Chaidh an dithis a thoirt a dh'Ospadal a' Bhelford sa Ghearasdan le heileacoptair a bh' air a bhith an sàs ann an iomairt air Beinn Nibheis, far a bheil dithis shreapadairan air a bhith a dhìth bho Dhidòmhnaich.