Bethesda a' sireadh luchd-obrach a bharrachd

Image caption Bidh 9 leapannan a bharrachd anns an dachaigh-chùraim nuair a thèid crìoch a chur air an leasachadh.

Tha dachaigh-cùraim Bhethesda ann an Steòrnabhagh an-dràsta a' sireadh 14 de luchd-obrach a bharrachd.

Tha an dachaigh-cùraim ga leudachadh an-dràsta 's naoi leapannan a bharrachd gan cur ris.

Thòisich an obair sin an t-seachdain a chaidh, 's dùil gum bi i deiseil anns an t-Samhain.

Thathas a' sireadh luchd-obrach an-dràsta fhèin gus am bi iad air chomas tòiseachadh cho luath 's a tha an t-àite deiseil.

'S e luchd-taic cùraim as motha a thathas a' sireadh, ach bidh luchd-glanaidh cuideachd a dhìth orra agus luchd-obrach airson an ionaid-nigheadaireachd agus a' chidsin.

Ùidh

Thuirt oifigear ionmhais Bhethesda, D.R. Dòmhnallach, gu bheil iad misneachail gun tèid aca air na dreuchdan seo a lìonadh le na tha de dhaoine air foirmichean tagraidh iarraidh.

"Tha sinn gu math dòchasach gum faigh sinn gu leòr dhaoine - bheir sin an luchd-obrach againn suas gu faisg air 80 agus tha sin a-rithist a' dol a chur mòran airgid air ais dhan choimhearsnachd".

Tha suas ri 30 duine a' feitheamh airson dachaigh-cùraim ann an Leòdhas an-dràsta, thuirt e, agus bidh an leudachadh air Bethesda na chuideachadh airson an àireamh sin a thoirt a-nuas.