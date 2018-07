Soitheach air na creagan an Àird nam Murchan

Image copyright Fraser Tough Image caption Thathas a' tuigsinn gun robh an soitheach a' giùlain pàipeir, agus chan eil aithrisean sam bith ann air truailleadh.

Tha dùil gum bi soitheach mòr bathair a chaidh air na creagan faisg air Cille Chòmhghain ann an Àird nam Murchan, air na creagan deagh ghreis.

Chaidh an Lysblink Seaways, a tha 120 meatair de dh'fhaid, ann an trioblaid mu 02:00m Diciadain.

Thathas a' tuigsinn gun robh i a' giùlain pàipeir, agus chan eil dùil gu bheil cunnart ann dhan t-soitheach san aithghearrachd.

Cha deach duine a ghoirteachadh nuair a chaidh i air na creagan.

Cha deach i air ais air bhog aig muir-làn, agus tha dùil gun tèid bàtaichean-slaodaidh a chleachdadh gus a saoradh.

Tha bàta-teasairginn Thobar Mhoire aig an làraich a' cumail faire.

Bha an Lysblink Seaways air a slighe o Bhéal Feirste gu ruige Skogn ann an Nirribhidh.

Tha an naoinear chiutha fhathast air bòrd, 's iad a' feitheamh air na bàtaichean-slaodaidh.

Chan eil aithrisean sam bith ann gun deach truailleadh sam bith a dhèanamh.

Dh'iarr Buidheann na Mara 's nam Maor-Cladaich (MCA) air a' bhàta-slaodaidh Heracles dèanamh air an sgìre às Arcaibh, fhad 's a tha an fheadhainn leis a bheil an soitheach air companaidh sàbhalaidh agus bàta-slaodaidh coimearsalta fhastadh.