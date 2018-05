Chaidh dachaidh chùraim ùr Taigh na Hearadh air an Tairbeart fhosgladh gu h-oifigeil.

Bha na Hearaich air a bhith a' feitheamh fada gu leòr airson an leithid is an iomairt gus goireas ùr a chur an àite na dachaidh a bh' ann air tòiseachadh ann an 1999.