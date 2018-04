Chaidh Cupa MhicAmlaidh air ais do Bhail' Ùr an t-Slèibh airson a' chiad turas bho 1986 agus sgioba Bhàideanach a' soirbheachadh 2-1 an aghaidh Chaoil Bhòid san Òban.

B'e Friseal Mac an Tòisich a chuir an tadhal cudromach ann an ùine a bharrachd is coltas ann gun robh an geama a' dol gu slaicean-peanais.