Tha Gleann Eite am measg nan sgìrean as bòidhche san dùthaich, a' tàladh luchd-turais bho fhad is farsaing, le mòran dhiubh a' campachadh sa ghleann.

Ach tha na tha de sgudal ga fhàgail le feadhainn aca air a bhith a' dèanamh dragh do dhaoine bho chionn fhada.

A-nis, tha dìthis phàrant sa Ghleann air iomairt a thòiseachadh air-loidhne ann an dòchas aire dhaoine a tharraing chun na trioblaid.

Tha Eilean Green ag aithris.