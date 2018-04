Chaidh cead-dealbhachaidh a dhiùltadh do leasachadh a bha an Eaglais Shaor ag iarraidh a dhèanamh anns a' Phloc.

Bha mòran de mhuinntir an àite air cuir na aghaidh, 's iad ag ràdh gum milleadh e sealladh sgìre ghlèidhteachais, agus gun toireadh e droch bhuaidh air taighean mun cuairt.

An dèidh tadhal air an làraich, chaidh comhairlichean an aghaidh plana na h-Eaglaise.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.