Nigeria

Tha Breatainn a' tabhainn taic dhan iomairt airson còrr is 200 nighean a shaoradh an dèidh an cuir am bruid ann an Nigeria bho chionn trì seachdainean. Thuirt na ceannaircich Islamach a dh'fhalbh leotha gu bheil iad am beachd an reic. Thuirt Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Uilleam Hague, gu bheil e mì-mhoralta a bhith a' cleachadh na cloinne mar dhuais ann an cogadh.

Ugràin

Thuirt fear de mhinistearan an riaghaltais san Ugràin gun deach còrr is 30 duine de mhilitia, a tha air taobh na Ruis, a mharbhadh ann an sabaid ri feachdan an riaghaltais air taobh sear na dùthcha. Tha aithrisean ann cuideachd gun do ghabh buidhnean a tha a' taobhadh ris an Ruis smachd air togalaichean leis an riaghaltas ann an sgìre Donetsk.

An sac

Tha rannsachadh nàiseanta ag ràdh gu bheil daoine a' call am beatha leis an t-sac ann am Breatainn leis nach eil an dà chuid, na h-euslaintaich fhèin air neo luchd-obrach slàinte, cho cùramach 's a bu chòir mun tinneas. Thuirt eòlaichean nach d' fhuair an dàrna leth de dhaoine a chaochail le sac, taic mheidigeach sam bith.

Banks O'Dee

Chaidh òrdachadh do dhachaigh chùraim ann an Obar Dheathain leasachadh a dhèanamh. Fhuair an luchd-sgrùdaidh gur ann a bha cùisean air fàs nas miosa aig dachaigh Banks O'Dee an dèidh mholaidhean a rinn iad air turas ron a sin. Chuir Comhairle Baile Obar Dheathain, an dèidh na h-aithisg seo, casg air an dachaigh bho bhith a' gabhail dhaoine às ùr.

Fiadh-bheatha

Bidh deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air lagh nas cruaidhe air feadhainn a nì eucoir an aghaidh ainmhidh. Tha moladh ann gum bu chòir binn prìosain a chur air uachdarain a nì an lethid. Tha dragh air Riaghaltas na h-Alba gu bheil cùisean den t-seòrsa air taobh sear Rois bho chionn ghoirid, nuair a chaidh còrr is 20 clamhan a mharbhadh, a' dèanamh cron air ìomhaigh na h-Alba.

Eaglais na h-Alba

Tha coltas ann nach bi ministear air fhàgail aig Eaglais na h-Alba a dh'aithghearr eadar Uibhist agus na Hearadh. Tha ministear Loch nam Madadh agus Bheàrnaraigh am beachd a dhreuchd fhàgail aig deireadh na h-ath-mhìos agus e ag ràdh gun do 'ghluais an eaglais air falbh bho fhacal Dhè'.