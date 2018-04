"Thèid an RA a lagachadh gu mòr"

Image copyright Getty Images Image caption Bha Dàibhidh Camshron ag amas air spiorad nan geamaichean ann an 2012 a thoirt am bàrr, gus ìmpidh a chur air dùthchannan 'Team GB' fuireach còmhla.

Dh'iarr Prìomhaire na Rìoghachd Aonaichte air daoine gun taic a chur ri neo-eisimeileachd na h-Alba.

Tha Dàibhidh Camshron ag iarraidh air daoine ann am pàirtean eile de Bhreatainn guidhe air Albannaich gun a bhith a' bhòtadh airson neo-eisimeileachd.

Thuirt e gun tèid an Rìoghachd Aonaichte a lagachadh gu mòr ma dh'fhàgas Alba.

Bidh cead aig ceithir millean neach bhòtadh san referendum san t-Sultain.

Ged a thuirt am Prìomhaire gur iad Albannaich a-mhàin a nì co-dhùnadh air neo-eisimeileachd, tha e den bheachd gum bu chòir guth a bhith air a' chòrr den Rìoghachd Aonaichte anns an deasbad.

Co-dhùnadh

"'S e co-dhùnadh a tha seo airson muinntir na h-Alba a-mhàin. Tha mi gu dealasach den bheachd gu bheil e a chùm maith na h-Alba fuireach san RA," thuirt Mgr Camshron.

Bheir seo buaidh oirnn uile, agus 's e sin as coireach gu bheil guth aig gach duine againn san deasbad seo. Am Prìomhaire Dàibhidh Camshron

"Mar sin, tha rùm aig Alba co-dhùnaidhean a dhèanamh, fhad 's a ghlèidheas i an tèarainnteachd a tha an cois a bhith na pàirt de rud nas motha.

"Bheir seo buaidh air gach duine den 63,000,000 neach a tha a' fuireach ann am Breatainn.

"'S e sin as coireach gu bheil an t-òraid seo ag amas, chan ann air muinntir na h-Alba, ach air muinntir Shasainn, na Cuimrigh, agus Èireann a Tuath. Bhiomaid air ar lagachadh gu mòr às aonais na h-Alba.

"Bheir seo buaidh oirnn uile, agus 's e sin as coireach gu bheil guth aig gach duine againn san deasbad seo," thuirt e.

'Team GB'

Bha Mgr Camshron a' bruidhinn aig a' Phàirc Oilimpigich ann an Lunnainn, agus e ag amas air spiorad nan geamaichean ann an 2012 a thoirt am bàrr, gus ìmpidh a chur air dùthchannan 'Team GB' fuireach còmhla.

Thug e cuideachd rabhadh nach eil ach seachd mìosan air fhàgail airson an "dùthaich as sònraichte a bh' ann riamh" a shàbhaladh.

Thuirt Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, nach eil anns na thuirt am Phrìomhaire ach searmon àrdanach bho dhuine a tha ro ghealtach a thighinn a dh'Alba airson na h-argamaidean aige a chur air adhart.

Thug i cuideachd slaic air airson feuchainn ris na Geamaichean Oilimpigeach a chleachdadh airson adhbharan poilitigeach.