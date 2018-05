Cupa Ceilteach air ais an Glaschu

Image copyright SNS Image caption Rinn Inbhir Aora a' chùis 3-2 air Caol Bhòid aig Old Anniesland ann an 2010, ach 's e sgioba Thaigh na Bruaich a bhuannaich ann an 2013.

Tillidh Cuairt Dheireannach Chupa Chomann Ceilteach Ghlaschu dhan bhaile fhèin am bliadhna 'son a' chiad uair bho 2010.

B' ann ann Glaschu a bha an geama gu traidiseanta, ach le ceistean air nochdadh mu chosgaisean am measg eile, chaidh a' chuairt dheireannach air adhart ann an Inbhir Aora ann an 2011 agus ann Srath Chura ann an 2012 is 2013.

Dhearbh an Comann ge-tà, gum bi cuairt dheireannach 2014 ann Disathairne an 28mh den Òg-Mhìos aig Pàirce Àrd-Sgoil Ghlaschu aig Old Anniesland.

"Tha sinn uabhasach fhèin toilichte an geama a thoirt air ais gu Glaschu," thuirt Ceann-suidhe a' Chomainn, Donnchadh Camshron.

"Sùilean an t-Saoghail"

"Bu mhiann leinn a' chuairt dheireannach a chluich ann an Glaschu an-dràsta is a-rithist agus le sùilean an t-saoghail air spòrs sa bhaile air an t-Samhradh, tha e iomchaidh gun till sinn ann," thuirt e.

Chaidh an taghadh a dhèanamh 'son farpais na bliadhna, is bidh cothrom aig an dà sgioba a tha air làmh an uachdair a ghabhail oirre anns na bliadhnaichean a dh'fhalbh, Inbhir Aora is Caol Bhòid, coinneachadh sa chuairt dheireannaich a-rithist.

Tòisichidh Caol Bhòid - a rinn a' chùis air Inbhir Aora air slaicean-peanais sa chuairt dheireannaich an-uiridh - le geama air falbh an aghaidh Thaigh an Uillt no Obar Dobhair.

Bidh Inbhir Aora an aghaidh Chille Mhoire no Baile a' Chaolais.

Tha an taghadh air fad mar a leanas;

Cuairt 1

Srath Chura - Gleann Urchaidh

Celtic an Òbain - Eilean Bhòid

Taigh an Uillt - Obar Dobhair

Cille Mhoire - Baile a' Chaolais

Cuairt 2

Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal - Srath Chura / Gleann Urchaidh

Taigh an Uillt / Obar Dobhair - Caol Bhòid

Camanachd an Òbain - Celtic an Òbain / Eilean Bhòid

Cille Mhoire / Baile a' Chaolais - Inbhir Aora

Iar-Chuairt Dheireannach

Taigh an Uillt / Obar Dobhair / Caol Bhòid - Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal / Srath Chura / Gleann Urchaidh

Camanachd an Òbain / Celtic an Òbain / Eilean Bhòid - Cille Mhoire / Baile a' Chaolais / Inbhir Aora