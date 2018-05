Sheall an RNLI ann an Ceasaig a Tuath am bàta ùr aca Diluain.

Bha am bàta-teasairginn mu dheireadh air a bhith aca airson 11 bliadhna, ach tha barrachd uidheamachd air a' bhàta ùr a chuidicheas an sgioba le daoine agus bàtaichean a tha ann an cunnart.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.