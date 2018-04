Locarbaidh

Thuirt an duine a bha na cheannard air an FBI airson an 12 bhliadhna mu dheireadh, gu bheil e den bheachd gun tèid tuilleadh chasaidean a thogail a dh'aithghearr co-cheangailte ri ceannarc Locarbaidh. Thuirt Raibeart Mueller, a dh'fhàg an dreuchd am bliadhna, gun do rinn an rannsachadh adhartas bho chaidh cur às dhan Chòirnealair Gadaffi mar cheannard ann an Libia. Tha Mgr Mueller fhathast den bheachd ge-tà, gun robh Abdelbasset al Megrahi, an aon duine a chaidh a dhiteadh riamh, ciontach. Bidh 25 bliadhna ann air an deireadh sheachdain seo bhon ionnsaigh anns an deach 270 a mharbhadh.

Puirt-adhair

Tha trì roghainnean airson leudachadh air puirt-adhair ann an aithisg a' choimisein a th' air a bhith a' sgrùdadh na cùise. Tha a' chiad aithisg bho Choimisean Davis le dà mholadh airson leudachadh aig Heathrow, agus an treas roghainn airson an dàrna raon-laighe aig Gatwick. Chan eil an aithisg a' moladh port-adhair ùr air beul Abhainn Thames, rud a tha Mèar Lunnainn Boris Johnson ag iarraidh, ach tha i ag ràdh gun fhiach sin tuilleadh sgrùdaidh. Chuir Boris Johnson fàilte air sin, ach thuirt e gu bheil e gun chiall a bhith fhathast a' coimhead air leudachadh aig Heathrow.

Super Puma

Tha fiosrachadh air an d'fhuair am BBC an Alba sealbh ag ràdh gur e am bàthadh a thug bàs do thriùir den cheathrar a chaill am beatha ann an tubaist an heileacoptair Super Puma far Shealtainn anns an Lùnastal. Tha am fiosrachadh sin a' tighinn aig an aon àm agus a thuirt aithisg bho Bhuidhinn Sgrùdaidh nan Tubaistean-adhair, gum faodadh iad a bhith air tighinn às beò. Tha an aithisg sin ag ràdh cuideachd gun robh sgiathan an heileacoptair aig àm na tubaiste, ga phùdadh sìos, seach suas, agus tha iad an-dràsta a' rannsachadh dè bu choireach ri sin.

Bochdainn Connaidh

Tha tomhas ann gum faodadh seachd anns gach deich de dhachannan nan Eilean Siar a bhith a' fulang le bochdainn connaidh, a rèir na buidhne Taighean Innse Gall. Thòisich a' bhuidheann a' rannsachadh na tha daoine a' cosg a' teasachadh an dachaigh agus an seòrsa taighean a th' anns an sgìre, ach thuirt iad gum feum iad tuilleadh fiosrachaidh mus dèan iad argamaid cheart airson tuilleadh taic.

Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh

Chaidh comhairliche Sgitheanach às àicheadh gun dèan plana airson bun-sgoil Ghàidhlig ann am Port Rìgh sgaradh anns a' choimhearsnachd agus siostam foghlaim aig dà ìre. Bha Hamish Friseal a' bruidhinn agus Riaghaltas na h-Alba air innse gun cuir iad £3m eile ris a' phròiseact, a chosgas mu £8m. Feumaidh Comhairle na Gàidhealtachd £3m eile a chosg air ostal ùr do dh'Àrd-Sgoil Phort Rìgh mar phàirt den phròiseact gu lèir.