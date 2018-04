A' cur smachd air galairean ospadail

Image copyright bbc Image caption Tha na galairean air uàrdan a dhùnadh ann an ospadail gu tric.

Stèidhichidh NHS na Gàidhealtachd buidheann a bhios a' coimhead gu sònraichte ri targaidean a choileanadh a thaobh smachd a chumail air galairean.

Bidh iad a' coimhead gu seachd-àraid air Clostriduim Difficile agus Staphylococcus aureus, galairean a th' air duilgheadasan mòra adhbharachadh ann an ospadail na Gàidhealtachd.

Tha na galairean air uàrdan a dhùnadh ann an ospadail gu tric.

Thèid na planaichean fhoillseachadh aig coinneamh den bhòrd-stiùiridh an-diugh, far an tèid innse cuideachd mu staid-ionmhais na buidhne, a th' air a dhol còrr is ceithir millean not thairis air am buidseat.