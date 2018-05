Buidheann aillse sna Hearadh

Image caption Bidh a' choinneamh fosgailte do dhuine sam bith.

Tha a' bhuidheann taic son fireannaich le aillse sna h-Eileanan an Iar am beachd meur ùr a thòiseachadh anns na Hearadh.

Tha iad stèidhichte an-dràsta ann an Steòrnabhagh a-mhàin, agus a' toirt taic do dhuine sam bith air a bheil aillse, no a tha air a bhith leis roimhe.

Bidh coinneamh air an Tairbeart an t-seachdain seo tighinn airson beachdachadh air obair na buidhne a leudachadh.

"Tha a' bhuidheann air a bhith a' dol suas ri còig bliadhna a-nis, agus a' coinneachadh gu h-àraid a h-uile feasgar Dihaoine eadar 2:00f agus 4:00f an Ceann a' Bhàigh anns an Retirement Centre," thuirt an Dr Fionnlagh MacLeòid, a tha air comataidh buidheann Leòdhais.

Black Humour

"'S urrainn dha duine tadhail a-steach mar a tha e fhèin ag iarraidh.

"Tha luchd-cuideachaidh ann cuideachd air nach robh aillse, ach a' chuid as motha, tha iad le aillse, no air a bhith le aillse.

"'S e prìomh adhbhar na buidhne a bhith a' toirt còmhraidh is taic dha chèile, tòrr dibhearsain, tòrr "black humour" bhon a tha gu leòr dhiubh air a thighinn tro àmhghar, agus le slàinte bhriste agus aillse air a bhith orra, far a bheil an aillse, buinidh e ri ball sam bith dhe do chorp mar a tha fhios againn.

"'S mar sin, tha daoine ann a tha a' bruidhinn air a h-uile càil a tha sin, ach cuideachd a' bruidhinn air a h-uile rud eile.

Nuair a tha thu air a thighinn tro àmhghar agus ana-cothrom is euslaint, mar as trice tha thu deònach gu leòr bruidhinn air agus taic a thoirt do dhaoine eile. An Dr. Fionnlagh MacLeòid

"Bhon am measg aillse tha rudan eile a' tighinn na chois. Uaireannan tha duine a' faireachdainn ìosal, bhon tha an corp mar gum biodh air a dhol sìos, 's chan eil e a' tuigsinn dè th' ann.

"'S e seòrsa de chogadh a th' ann.

"Bithte ag ràdh nach eil fireannaich cho deònach bruidhinn air am bodhaig 's mar sin.

"Ach gu dearbha, nuair a tha thu air a thighinn tro àmhghar agus ana-cothrom is euslaint, mar as trice tha thu deònach gu leòr bruidhinn air agus taic a thoirt do dhaoine eile.

"'S bidh a' bhuidheann a tha seo, ma bhios duine ag iarraidh, bidh iad a' tadhail air daoine anns na dachaighean aca fhèin, no ann an ospadal, daoine a tha air am bualadh sìos le aillse.

"Tha e anabarrach feumail. Bhon ma tha thu ann an ospadal, tha daoine eile timcheall ort, a tha iad fhèin ann an càs.

"Ach nuair a tha thu a' tighinn a-mach à ospadal 's urrainn dhut uaireannan a bhith air d' fhàgail leat fhèin.

"Tha a' bhuidheann a' sgaoileadh a-mach, agus Dimàirt seo tighinn, sin an 3mh là den Dùbhlachd, thathas a' dol dha na Hearadh.

"Tha coinneamh fhosgailte - cho fosgailte 's as urrainn dhi a bhith - gu bhith ann an Taigh-òsta na Hearadh aig 7:30f.

"Tha sin fosgailte dhan a h-uile duine - daoine le aillse, no teaghlaichean no luchd-cuideachaidh - gus 's dòcha coimhead ri buidheann a chur air chois sna Hearadh, no barrachd cheangail a dhèanamh ris a' bhuidhinn a th' ann an Steòrnabhagh.

"Tha a' bhuidheann fosgailte dha na h-Eileanan an Iar air fad," thuirt e.