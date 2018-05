Casg dì-chroitearachd "a' fuireach aig an ìre seo"

Thuirt Coimisean na Croitearachd gum feum casg air dì-chroitearachd a tha an sàs air sealbhadairean-croite fuireach ann an àite aig an ìre seo.

Thuirt an Coimisean gu bheil comhairle laghail a' dearbhadh dhaibhsan nach eil an lagh an-dràsta a' toirt cead do shealbhadair croite - croitear a th' air a' chroit aca a cheannach - fearann a thoirt a-mach à croitearachd airson taigh a thogail no leasachadh sam bith eile.

Thuirt an Coimisean gu bheil iad a' bruidhinn ri Riaghaltas na h-Alba airson fuasgladh fhaighinn air an t-suidheachadh, agus dh'iarr iad air duine sam bith dha bheil an suidheachadh sin a' dèanamh duilgheadas comhairle laghail neo-eisimeileach fhaighinn.