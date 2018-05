Eaglais ùr Chill Mhàilidh

Image copyright Kilmallie Free Church Image caption Chumar a' chiad sheirbheis san eaglais goirid ron Nollaig.

Fosglaidh eaglais ùr na h-Eaglaise Saoire ann an Cill Mhàilidh gu foirmeil Dihaoine.

Roghnaich an coithional sa Chaol, Loch Abar, an t-seann eaglais a leagail agus togalach gu tur ùr a chur na h-àite.

San togalach ùr tha àite co-labhairt nas motha, seòmraichean-coinneimh agus rùm son fois, a thuilleadh air café agus ionad-tadhail.

Chosg a' phròiseict £700,000 uile gu lèir

Thàinig £150,000 bho oidhirpean a' choithionail airgead a chruinneachadh.

Fhuair iad iosad de £300,000 bhon Eaglais Shaoir agus thàinig tabhartas de £250,000 bho phròiseict Leader an Aonaidh Eòrpaich.

Ro bheag

Thuirt ministear a' choithionail, an t-Urr. Crìsdean MacRath, gu bheil leudachadh air a thighinn air an àireamh dhaoine às an sgìre, clann nam measg, a tha air a bhith a' tighinn gu seirbheisean agus gu tachartasan leithid bhuidhnean pàrant is pàiste, clubaichean saor-làithean, bùithdean-obrach sgoiltean agus coinneamhan "Road to Recovery".

"Bha an seann togalach ro bheag, agus cha robh mòran ghoireasan ann.

"Bheir an togalach seo dhuinn, mu dheireadh thall, àite ùr a tha freagarrach airson na tha sinn airson a dhèanamh ann agus tha sinn an dòchas gur e goireas cudromach a bhios ann dhan choimhearsnachd son bliadhnaichean ri teachd," thuirt Mgr MacRath.

Cumar seirbheis thaingealachd san eaglais ùr air Sràid Ghlenpane oidhche Haoine aig 7:30f.

Bidh là fosgailte ann Disathairne eadar 10:00m agus 4:00f son cothrom a thoirt dhan choimhearsnachd a dhol innte 's a faicinn.