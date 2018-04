SSE a' gealltainn obraichean ionadail

Thuirt a' chompanaidh chumhachd Scottish and Southern (SSE) gun cruthaich iad dreuchdan do dhaoine òga agus gun toir iad obair do dhaoine a tha a' fuireach ann an coimhearsnachdan faisg air far a bheil pròiseactan aca anns an amharc air a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan.

Tha na h-amasan mar phàirt de chom-pàirteachas eadar iad fhèin agus Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean (UHI).

Thuirt SSE agus UHI gun toir a leithid spionnadh do choimhearsnachdan leithid Gallaibh, Cataibh agus a' Ghleann Mhòr.

Tha an com-pàirteachas a' gabhail a-steach sgeama ùr ciùird.

Tha a' chompanaidh ag amas air sgeama mòr hydro luach £800m a thogail ann an Loch Abar, agus càbal fon mhuir eadar na h-Eileanan Siar agus Tìr Mòr airson dealan bho sgeamaichean ath-nuadhachail a ghiùlain chun a' Ghriod Nàiseanta.