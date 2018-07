Image copyright PA Image caption Bhiodh 31 chrann san sgeama, 's iad 410 troighean de dh'àirde aig a' char as motha.

Chaidh fàgail air prìomh bhuidhinn chomhairleachaidh àrainneachail an Riaghaltais nach eil iad a' dèanamh an dleastanais, le bhith a' fuireach air falbh bho rannsachadh mu bhuaidh thuath-gaoithe ann am Bàideannach.

Thòisich an rannsachadh air an sgeama air 22na an Damhair, anns an Aghaidh Mhòir.

Thubhairt a' bhuidheann Ramalairean na h-Alba gu bheil e iongantach dha-rìribh nach bi Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH) an làthair aig rannsachadh mu thuath-gaoithe air iomall Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh.

Thuirt SNH gu bheil iad air fianais sgrìobhte a chur chun an rannsachaidh.

Bhiodh 31 chrann anns a' phròiseact aig Allt Duine, anns a' Mhonadh Liath, agus iad 410 troighean de dh'àirde aig a' char as motha.