Misneachd aig pàrantan Sheileaboist

Thuirt pàrantan Sgoil Sheileboist gu bheil iad air am misneachadh gum bi an sgoil aca fosgailte airson co-dhiù bliadhna eile.

Aig coinneimh ann an Seileabost oidhche Luain bhruidhinn pàrantan mun cho-dhùnadh bho Chomhairle nan Eilean Siar an t-seachdain seo chaidh gun dùin an sgoil san Ògmhios 2013.

Tha an dùnadh sin fhathast an urra ri ath-thagradh bho Riaghaltas na h-Alba mun chùis ge-tà.

A dh'aindeon na bhòta gus an sgoil a dhùnadh an ath-bhliadhna tha pàrantan a-nise an dòchas taic fhaighinn bhon Chomhairle.