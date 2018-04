Là mòr bàta-teasairginn an t-Òib

Image caption Bha sluagh mòr an làthair aig Cidhe an t-Òib nuair a ràinig am bàta.

Bha là fosgailte san t-Òb Diciadain agus am bàta-teasairginn ùr air am baile a ruighinn.

Thug seo gu ceann iomairt dà bhliadhna bho mhuinntir an àite airson na seirbheis.

Tha bàtaichean RNLI stèidhichte mar-thà ann an Steòrnabhagh is Barraigh, ach bha beachd aig feadhainn gun robh stèisean eile a dhìth.

Às dèidh iomairt, dh'aontaich an RNLI bàta a chur dhan sgìre mar sgeama dearbhaidh a mhaireas co-dhuibh bliadhna.

Chaidh criubha a thaghadh agus goireasan ùr a thogail san t-Òb.

Chuir an criubha seachad grunn laithean ann an Dorset an t-seachdain seo chaidh gus trèanadh fhaighinn.

Cuirm

Thòisich a' chuirm san t-Òb aig 14:30 is suas ri 200 neach an làthair aig a' chidhe airson fàilte a chur air a' bhàta.

Bha ceòl is caismeachd ann agus geamaichean chloinne, a-measg rudan eile.

Thuirt Pòl Jennings, Ceannard an RNLI an Alba, gu bheil a' bhuidheann fhèin air an dòigh leis a' ghoireas ùr.

Thuirt e gum bi an sgeama dearbhaidh a' measadh cho comasach sa tha a' choimhearsnachd air taic a chumail ri bàta-teasairginn.

Thathas an dùil gum bi am bàta-teasairginn deiseil airson gairm a fhreagairt bho Dhihaoine.