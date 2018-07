Tha dùil gum bi 100 neach ag obair ann an Aonad Comhairleachaidh a th'air ùr fhosgladh ann an Leòdhas.

Tha an luchd-obrach a bha ron a seo aig Consumer Direct ann an Siabost air gluasad dhan aonad ur ann a Steòrnabhagh, le deugachadh do dh'obraichean ùra gan cruthachadh cuideachd.

Agus le barrachd leudachaidh san amhairc, dh'fhaodadh gun tèid tuilleadh chosnaidhean a chruthachadh san àm ri teachd.