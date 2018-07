Connadh

Coinnichidh an Rùnaire Cumhachd Ed Davey ri ceannardan nan companaidhean làraidh an-diugh 's iad gu bhith a' deasbad plana-èiginn ma 's e 's gun tèid dràibhearan nan tancairean connaidh air stailc. Tha na Làbaraich ag ràdh gun do rinn an Riaghaltas fìor dhroch làimhseachadh air an t-suidheachadh. Ged nach deach stailc a ghairm fhathast tha mòran a rèir choltais air a bhith a' gabhail comhairle an Riaghaltais agus a' lìonadh chàraichean agus a' stòradh connaidh.

Bradford an Iar

Tha Seòras Galloway na bhall-pàrlamaid a-rithist an dèidh dha fo-thaghadh Bhradford an Iar a ghlèidheadh dhan phàrtaidh Respect, agus e còrr is 10,000 bhòt air thoiseach air na Làbaraich dham buinneadh an sgìre ron a seo. Thuirt ceannard Respect, Salma Jaqoob, gun deach muinntir Bhradford an aghaidh nan Làbarach oir gu bheil iad den bheachd nach eil duine ag èisteachd riutha.

Clàr-ola

Thuirt a' chompanaidh ola Total gu bheil iad a' tomhas am biodh e sàbhailte luchd-obrach a chur air ais air Clàr-ola Eilginn. Tha gas air a bhith ag aodion an sin bho dheireadh na seachdain seo chaidh. Ach chan eil Total cinnteach fhathast an e sgioba a chur air ais dhan chlàr anns a' Chuan a Tuath as fheàrr dhaibh, air neo tobair eile a chladhach airson an gas a leigeil air falbh.

Afganastan

Thuirt poilis ann an Afganastan gu bheil fear de na h-oifigearan aca air seachdnar oifigear poilis eile a mharbhadh. Loisg an duine orra le gunna aig stèisean ann an ceann an ear-dheas na dùthcha.

Jenny Methven

Thèid fear mu choinneimh na cùirte ann am Peart an-diugh fo chasaid gur e a mhuirt seann bhoireannach san sgìre bho chionn còrr is mìos. Tha an duine, a tha 46, fo chasaid gun do mhuirt e Jenny Methven, a bha 80 bliadhna de dh'aois, aig a dachaigh ann am Foithir Tàbhaicht air an 20mh là den Ghearran.

Tha luchd-smàlaidh fhathast aig làrach teine mòintich mhòir aig Aigas faisg air a' Mhanachainn ged a tha iad a-niste den bheachd gun do chuir iad smachd air. Thòisich an teine beagan an dèidh 9:00f an-raoir, agus b'fheudar cuid de mhuinntir na sgìre na dachannan fhàgail.