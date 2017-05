Y Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am gadarnhau lagŵn

Image copyright PA Image caption Bydd Tim Farron yn ymweld â Chaerdydd ddydd Iau i lansio ymgyrch ei blaid yng Nghymru

Mae angen i Lywodraeth y DU fwrw ymlaen heb oedi gyda datblygiad morlyn Bae Abertawe, yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol.

Dywedodd y blaid y dylai'r caniatâd i'r cynllun fod yn gam cyntaf ar gyfer prosiectau tebyg yng Nghaerdydd, Casnewydd a Bae Colwyn.

Bydd arweinydd y blaid ar draws y DU, Tim Farron yn ymweld â Chaerdydd ddydd Iau i lansio ymgyrch y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Mae'r blaid yn gobeithio adennill rhywfaint o seddi eleni wedi iddyn nhw golli dwy yn etholiad cyffredinol 2015, gan eu gadael ag ond un yng Nghymru.

'Hanfodol'

Ym mis Ionawr fe wnaeth adroddiad annibynnol argymell y dylai'r llywodraeth fwrw ymlaen gyda'r cynllun i godi lagŵn ym Mae Abertawe.

Ond ni chafodd cyllid ar gyfer y prosiect gwerth £1.3bn ei gadarnhau yng nghyllideb mis Mawrth, a does dim disgwyl cyhoeddiad arni nawr nes ar ôl yr etholiad cyffredinol.

Image caption Fe wnaeth Kirsty Williams gamu o'r neilltu fel arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru y llynedd, gydag AS Ceredigion, Mark Williams yn ei holynu

Dywedodd cyn-ysgrifennydd ynni'r Democratiaid Rhyddfrydol, Syr Ed Davey, y byddai morlynnoedd llanw yn "hanfodol er mwyn creu dyfodol carbon isel i Brydain".

"Mae'n warthus fod y Ceidwadwyr wedi gwrthod bwrw 'mlaen gyda chynllun Bae Abertawe, pan mae'r achos o'i blaid yn un mor glir," meddai.

"Mae'n rhaid i Theresa May ei gwneud hi'n glir yn yr ymgyrch - ydy hi o blaid morlyn Bae Abertawe neu ddim?

"Mae ei llywodraeth wedi oedi'n rhy hir."

Yn gynharach fe wnaeth y blaid gyhoeddi y bydden nhw'n buddsoddi £330m yn ychwanegol mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru, fel rhan o becyn £7bn ar draws y DU.

"[Rydyn ni'n] canolbwyntio ar godi safonau ysgolion, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad, a darparu system addysg sydd yn rhywbeth i fod yn falch ohono," meddai Kirsty Williams, AC y blaid ac Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru.

Bydd arweinydd y blaid yng Nghymru, AS Ceredigion Mark Williams hefyd yn annerch y lansiad gan alw ar Gymru i wrthod cynllun Theresa May i "lusgo Cymru allan o'r farchnad sengl a bygwth ein heconomi a'n gwasanaethau cyhuoeddus".