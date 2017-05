Cliciwch am y diweddara' ar 3 Mai

Mae barnwyr wedi lleihau dedfrydau tri dyn gafodd eu canfod yn euog o lofruddio dyn ar y stryd yng Nghaerdydd llynedd.

Cafodd Jake Whelan, 24, ei garcharu am 32 mlynedd am drywanu Lynford Brewster, 29, mewn ffrae dros gyffuriau.

Yn ogystal â hynny cafodd Robert Lainsbury, 23, ei garcharu am 30 mlynedd a Dwayne Edgar, 29, ei garcharu am 28 mlynedd am eu rhan nhw yn yr ymosodiad.

Ond mae Llys Apêl yn Llundain nawr wedi lleihau dedfryd Whelan i 28 mlynedd, Lainsbury i 26 mlynedd ac Edgar i 25 mlynedd.