Mwynhewch rai o uchafbwyntiau lliwgar yr wythnos o ddathlu a chroesawu diwylliannau a gwledydd y byd yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Gorffennaf 3 - 8, 2018.

Enjoy some of the highlights so far as Llangollen welcomes and celebrates the nations and cultures of the world at the International Eisteddfod, July 3-8, 2018.

Image caption Y Parêd Rhyngwladol trwy dref Llangollen ddydd Gwener // The International Parade brings the streets alive with colour on Friday

Image caption Y Parêd Rhyngwladol trwy strydoedd Llangollen // The International Parade through the streets of Llangollen

Image caption Seren y West End Alfie Boe yn y cyngerdd agoriadol nos Fawrth, 3 Gorffennaf // West End star Alfie Boe at the opening concert on Tuesday, 3 July

Image caption Perfformiad yn yr haul ar sgwâr y dref // Real Folk Cultural International Academy performing in the sun at Centenary Square

Image caption Kamal Sharma ar lwyfan Lindop Toyota // Kamal Sharma on the Lindop Toyota Stage

Image caption Llinynnau soniarus Ensemble Guzheng // Twenty One Strings Guzheng Ensemble

Image caption Y Parêd Rhyngwladol // The International Parade

Image caption Gwledd o faneri lliwgar ym mharêd y gwledydd // A feast of colourful flags at the Parade of the Nations

Image caption Coleen Nolan ac Amber Davies yn y noson o gyd-ganu ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd // Coleen Nolan and Amber Davies performing for the NHS live sing-along

Image caption Plant o Ysgol Dinas Brân yn perfformio'r Neges Heddwch // Ysgol Dinas Brân pupils performing the Peace Message