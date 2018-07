Image copyright PA

Mae Llywodraeth y DU wedi enwi 14 o fusnesau yng Nghymru oedd heb fod yn talu'r isafswm cyflog i weithwyr.

Dywedodd Swyddfa Cymru fod 64 o weithwyr wedi cael eu canfod yn cael eu talu llai nag y dylen nhw fod, ac y byddai cyfanswm o £20,500 yn cael ei ad-dalu iddyn nhw.

Ond mae'r cogydd James Sommerin wedi dweud ei bod yn "warthus" fod ei fwyty ymhlith y rhai sydd wedi eu henwi gan y llywodraeth, a hynny am "gamgymeriad gonest".

Ar hyn o bryd mae'r isafswm cyflog ar gyfer oedolion yn y DU yn £7.83 yr awr.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns fod talu gweithwyr llai nag y dylen nhw gael yn "anghyfreithlon, anfoesol a hollol annerbyniol".

'Lot o niwed'

Ar draws y DU cafodd 240 o gyflogwyr eu henwi fel rhai oedd heb dalu'r isafswm cyflog i 22,400 o weithwyr, gyda'r cyfanswm oedd yn ddyledus iddyn nhw'n dod i £1.97m.

Roedd rhai o'r achosion wedi digwydd eleni, ond roedd eraill yn dyddio nôl i 2011.

Ymhlith y pethau roedd cyflogwyr wedi'i wneud i beidio talu'r isafswm oedd gorfodi staff i dalu am wisg gwaith, peidio talu digon i brentisiaid, a pheidio talu am amseroedd teithio.

Ymhlith y cwmnïau yng Nghymru gafodd eu henwi roedd Parc Gwyliau Lyons yn Sir Ddinbych, wnaeth fethu â thalu £7,321.01 i 12 o staff, a gwasanaeth golchi ceir Nick's yng Nghonwy oedd â £3,601.20 yn ddyledus i dri gweithiwr.

Roedd gan Accent on Education Ltd o Gasnewydd, Cartref Aingarth yng Nghonwy, S R Motors yn Sir Gâr, a Mansion House Llansteffan yn Sir Gâr hefyd dros £1,000 yn ddyledus i'w gweithwyr nhw.

Image caption Dywedodd Alun Cairns fod peidio talu'r isafswm cyflog yn "anfoesol"

Y cwmnïau eraill gafodd eu henwi gan y llywodraeth oedd Sew 4 Sure yn Abertawe, bwyty James Sommerin ym Mro Morgannwg, bwyty Cantoneaidd Riverside yng Nghaerdydd, Diamond Cleaning yng Nghonwy, Max Polish Shop yn Sir Gâr, cigydd G. Williams a'i Fab yng Ngwynedd, garej New Sandon yng Nghaerdydd, ac Owens (Road Services) Ltd o Sir Gâr.

Dywedodd Mr Sommerin ei fod yn teimlo'n "gorfforol sâl" wedi i'w fusnes yntau gael ei enwi, a hynny am fethu a thalu £487 oedd yn ddyledus i un prentis.

"Mae'n warthus fod y llywodraeth yn gallu enwi a chywilyddu ni fel hyn, achos roedd e'n gamgymeriad gonest ar ein rhan ni," meddai wrth BBC Cymru.

Ychwanegodd nad oedden nhw wedi sylwi fod angen newid cyflog y prentis pan gyrhaeddodd oed penodol, a'u bod wedi ei ad-dalu'n syth pan wnaethon nhw sylwi.

"Rydyn ni'n fusnes teuluol bach sy'n gweithio'n galed, ac mae camgymeriad gonest fel hyn yn gallu gwneud lot o niwed ond dyw hi ddim fel petai bod y llywodraeth yn poeni."

'Camau llym'

Yn ôl parc gwyliau Lyons roedden nhw wedi canfod "nifer fechan o achosion neilltuol" oedd bellach wedi eu "cywiro".

Yn gynharach yn yr wythnos daeth i'r amlwg fod yr un cwmni wedi gofyn i bapur newydd beidio â'u crybwyll mewn stori flaenorol am beidio talu'r isafswm cyflog.

Ym mis Mawrth eleni fe wnaeth gohebydd y Daily Post gysylltu â Lyons yn gofyn am ymateb i'r ffaith bod un o'u parciau wedi'u henwi bryd hynny hefyd fel un oedd heb dalu'r cyflogau dyledus.

Fe wnaeth Lyons ymateb yn gofyn i'r Daily Post beidio eu henwi "o ystyried faint o arian rydyn ni'n ei wario arnoch" - ond fe gyhoeddodd y papur newydd y rhestr lawn beth bynnag.

Wrth gyhoeddi'r rhestr o gyflogwyr ddydd Gwener dywedodd Mr Cairns: "Os yw cyflogwyr yn torri'r gyfraith mae rhaid iddyn nhw wybod y bydd camau llym yn cael eu cymryd drwy eu henwi a'i dirwyo, yn ogystal â helpu gweithwyr i gael y cannoedd ar filoedd o bunnau sy'n ddyledus iddyn nhw.

"Diolch i ymchwiliadau Llywodraeth y DU mae cannoedd o weithwyr Cymru sydd ar y cyflogau isaf yn cael tâl sy'n ddyledus iddyn nhw bob blwyddyn, wrth i ni barhau i adeiladu Cymru a Theyrnas Unedig sy'n gweithio i bawb."

Mae cyflogwyr sy'n talu staff llai na'r isafswm cyflog yn gorfod ad-dalu'r cyflogau hynny, ond ar gyfradd beth bynnag yw'r isafswm cyflog presennol.