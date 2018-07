Image copyright Y Lolfa/Sioned Birchall Image caption Blodau Cymru gan Goronwy Wynne yw enillydd Llyfr y Flwyddyn 2018

Campwaith ddylai fod ar gael ym mhob ysgol a llyfrgell, dyna ddisgrifiad beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2018 wrth gyhoeddi mai cyfrol Goronwy Wynne, Blodau Cymru ddaeth i'r brig eleni.

Cafodd y wobr ei chyflwyno mewn seremoni yn y Tramshed yng Nghaerdydd nos Fawrth.

Yn gynharach yn y noson, enillodd Goronwy Wynne y categori Ffeithiol Greadigol hefyd.

Robert Minhinnick ddaeth i'r brig yn y wobr Saesneg, am ei gyfrol Diary of the Last Man.

Llenyddiaeth Cymru sy'n trefnu'r gystadleuaeth yn flynyddol i ddathlu'r llyfrau gorau Cymraeg a Saesneg ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol.

Mae enillwyr y tri chategori yn y ddwy iaith yn cael gwobr o £1,000 yr un, tra bo'r prif enillwyr yn cael £3,000 yn ychwanegol.

Y beirniaid ar y panel Cymraeg eleni oedd y ddarlledwraig a'r cyflwynydd Beti George; Prifardd Eisteddfod Genedlaethol 2016, Aneirin Karadog, a chyn-enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn, Caryl Lewis.

Y colofnydd a'r awdur Carolyn Hitt; y bardd a'r golygydd Kathryn Gray a'r awdur Cynan Jones, a enillodd wobr y BBC Short Story Award 2017, oedd beirniaid y panel Saesneg.

Yr Enillwyr:

Gwobr Barn y Bobl Golwg 360

Y wobr gyntaf a gafodd ei chyhoeddi oedd Gwobr Barn y Bobl Golwg 360, sy'n ganlyniad i bleidlais gan ddarllenwyr Golwg360.com.

Cafodd y wobr ei chyflwyno gan y newyddiadurwr Mared Ifan a'r enillydd eleni yw'r academydd a'r golygydd Peredur Lynch, am ei gyfrol farddoniaeth gyntaf, Caeth a Rhydd.

Yn dilyn hynny, cyhoeddwyd enillydd yr Wales Arts Review People's Choice Prize, sef Tristan Hughes am ei nofel Hummingbird (Parthian).

Categori'r gyfrol farddoniaeth Gymraeg

Ar y rhestr fer:

Llif Coch Awst - Hywel Griffiths

Treiglo - Gwyneth Lewis

Caeth a Rhydd - Peredur Lynch

Yr enillydd yw Hywel Griffiths am ei gyfrol Llif Coch Awst (Cyhoeddiadau Barddas).

"Mae anwylder y dweud yn cyfareddu," meddai Caryl Lewis, wrth gyhoeddi'r enillydd.

Gwobr Farddoniaeth Saesneg Roland Mathias

Ar y rhestr fer:

The Mabinogi - Matthew Francis

Diary of the Last Man - Robert Minhinnick

All Fours - Nia Davies

A'r enillydd yw Diary of the Last Man (Carcanet) gan Robert Minhinnick

Categori ffuglen Gymraeg

Y rhestr y fer:

Gwales - Catrin Dafydd

Fabula - Llŷr Gwyn Lewis

Hen Bethau Anghofiedig - Mihangel Morgan

Cyhoeddodd Beti George mai Gwales (Y Lolfa) gan Catrin Dafydd ddaeth i'r brig, gan ei disgrifio fel "chwip o nofel".

Ffuglen Saesneg

Ar y rhestr Fer:

Hummingbird - Tristan Hughes

Lightswitches Are My Kryptonite - Crystal Jeans

Bad Ideas\Chemicals - Lloyd Markham

A'r enillydd yw Lightswitches Are My Kryptonite (Honno) - Crystal Jeans

Categori Ffeithiol Greadigol Cymraeg

Ar y rhestr fer:

Meddyginiaethau Gwerin Cymru - Ann Elisabeth Williams

Blodau Cymru: Byd y Planhigion - Goronwy Wynne

Ar Drywydd Niclas y Glais - Hefin Wyn

Ac mae'r wobr yn mynd i Goronwy Wynne am ei lyfr Blodau Cymru: Byd y Planhigion (Y Lolfa)

"Cyfrol nas gwelwyd ei thebyg erioed o'r blaen yn y Gymraeg", medd y Prifardd Aneirin Karadog wrth gyhoeddi'r enillydd.

Categori Ffeithiol Greadigol Saesneg

Y rhestr fer:

Icebreaker: A Journey Far North - Horatio Clare

David Jones: Engraver, Soldier, Painter, Poet - Thomas Dilworth

All That Is Wales: The Collected Essays of M. Wynn Thomas - M. Wynn Thomas

A'r enillydd yw All That Is Wales: The Collected Essays of M. Wynn Thomas (Gwasg Prifysgol Cymru) - M. Wynn Thomas

Llyfr Cymraeg y Flwyddyn

Daeth y beirniaid yn ôl i'r llwyfan i gyhoeddi prif enillydd y noson yn Gymraeg.

Dywedodd Beti George fod y gwobrau'n rhai pwysig wrth roi statws i lenyddiaeth yng Nghymru a gwobrwyo'r awduron.

Dywedodd ei fod yn "benderfyniad anodd" dewis enillydd, ond bod y llyfr ddaeth i'r brig yn "gampwaith".

Enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn 2018 yw Blodau Cymru: Byd y Planhigion (Y Lolfa)

Derbyniodd Goronwy Wynne ei wobr gan y gweinidog diwylliant, Dafydd Elis-Thomas.

Llyfr Saesneg y Flwyddyn

Robert Minhinnick ddaeth i'r brig am ei gyfrol o farddoniaeth, Diary of the Last Man.