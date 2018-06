Y capel o fewn siop Howells, Caerdydd

Image copyright Google Image caption Mae to'r capel i'w weld yn glir o'r awyr, ac os edrychwch yn ofalus, gwelwch fod ffrâm y capel dal yn gyfan ac wedi'i lyncu'n llwyr gan y siop

Ddydd Iau, 7 Mehefin, torrodd y newyddion fod siop Howells yng Nghaerdydd am gau fel rhan o ad-drefnu cwmni House of Fraser, perchnogion y busnes.

Yn sgil y newyddion trist hyn, daeth hi i'r amlwg fod y siop wedi bod yn cuddio cyfrinach ers rhai blynyddoedd.

Image copyright Meurig Rees Image caption Mae wal yr hen gapel i'w gweld yn glir o fewn adeilad presennol Howells

Yn 1959, prynodd James Howells Gapel Bethany, oedd erbyn hynny wedi cael ei amgylchynu bron yn llwyr gan siopau ar Heol y Santes Fair yng Nghaerdydd.

Ond yn lle bwrw hen adeilad y capel i lawr, cafodd y capel ei lyncu gan estyniad siop Howells ac mae fframwaith y capel dal yna ac yn amlwg iawn... os ydych chi'n gwybod lle i edrych amdano.

Image caption Cofeb i Rawlins White: Merthyr Protestanaidd a losgwyd i farwolaeth ar safle'r capel yn 1555. Mae'r arwydd bach o dan y gofeb yn datgan fod hen gapel yn arfer bod ar y safle, ond yn dweud dim am y ffaith fod e dal yna!

Ond does bosib fod dim o'r hen adeilad i'w weld o'r tu fewn?

Wel mae llawer o bobl sydd wedi bod yn mynychu Howells ers blynyddoedd wedi'u syfrdanu gan luniau sydd yn dangos fod llawer o hen elfennau mewnol y capel wedi'u hymgorffori yn y siop, ond bod neb yn sylwi wrth gerdded o gwmpas wrth edrych am siwmper newydd.

Image copyright Meurig Rees Image caption Hefyd i weld mae'r pileri yma oedd yn dal y galeri lle'r oedd cenedlaethau wedi bloeddio canu emynau unwaith

Does neb yn rhy siŵr pam gafodd y capel ei gynnwys yn yr adeilad newydd ar y pryd yn hytrach na'i ddymchwel fel nifer fawr o adeiladau hanesyddol eraill canol Caerdydd.

Ond y cwestiwn mawr yw, beth fydd ei dynged nawr?

Image copyright Meurig Rees Image caption Mae 'na fannau o fewn y siop lle gallwch hyd yn oed weld yr hen arwydd oedd i'w weld ar flaen y capel